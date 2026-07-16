Destacan vecinos de Riberas del Bravo apoyo alimentario del programa Cruzada por tu Familia

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La entrega de 9 mil 400 despensas busca fortalecer la economía de las familias mediante la distribución de productos de la canasta básica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- Habitantes de Riberas del Bravo reconocieron la continuidad de los apoyos alimentarios que el Gobierno Municipal entrega a través del programa “Cruzada por tu Familia”, al considerar que representan un respaldo para la economía de los hogares.

María Elena Aguilar Villanueva, vecina del sector, señaló que las despensas permiten a las familias destinar parte de sus ingresos a otras necesidades, debido al incremento en el costo de la vida y las dificultades económicas que enfrentan.

“En estos momentos, con la situación del dinero y el trabajo, esta ayuda nos cae muy bien. El dinero que antes destinábamos a eso ahora lo podemos utilizar para comprar otras cosas que también hacen falta en la casa.”

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La beneficiaria comentó que conoció el programa a través de otros vecinos y destacó que, además de las despensas, ha recibido otros apoyos municipales que han contribuido a mejorar las condiciones de su vivienda.

Como parte de esta estrategia, la Dirección General de Desarrollo Social realizó la entrega de 9 mil 400 despensas en el Centro Comunitario Riberas del Bravo, con el propósito de fortalecer la economía de las familias mediante la distribución de productos de la canasta básica.

“Muchas gracias por todo lo que nos han ofrecido. Gracias a estos programas también tengo mi tinaco y estos apoyos son de mucha ayuda para nosotros.”

Durante la jornada, el director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, supervisó la entrega de los apoyos y reiteró el compromiso de la dependencia de continuar acercando los programas sociales a las colonias con mayores necesidades, como parte de la estrategia impulsada por el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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