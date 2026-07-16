Ofrecen Centros Comunitarios servicios médicos gratuitos y refuerzan detección oportuna de cáncer de mama

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La red municipal brinda consultas, atención dental, psicológica, mastografías y visitas domiciliarias sin costo para la población.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Dirección General de Centros Comunitarios mantiene una red de servicios médicos gratuitos en sus 20 centros de atención distribuidos en la ciudad, además de fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama mediante un programa permanente de mastografías.

Durante una reunión de la Comisión Edilicia de Centros Comunitarios, el coordinador médico de la dependencia, Héctor Lara, informó a los regidores que todos los centros cuentan con médicos generales, dentistas, psicólogos y personal de enfermería, además de ofrecer atención domiciliaria a personas con movilidad limitada a través del programa Médico a Tu Puerta.

“Uno de los programas más importantes que tiene la dependencia son las mastografías, las cuales operan durante todo el año y no únicamente en octubre.”

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El funcionario indicó que durante 2026 se han realizado 844 mastografías y estimó que al cierre del año se superarán las 2 mil. Explicó que cuando un estudio presenta alguna anomalía, se realiza un ultrasonido complementario y, en caso de sospecha de cáncer de mama, las pacientes son canalizadas a la institución médica correspondiente o a la Jurisdicción Sanitaria cuando no cuentan con seguridad social.

Los servicios de radiología se ofrecen en los Centros Comunitarios Granjas de Chapultepec, Olivia Espinosa, Palo Chino y Kilómetro 27, donde también se realizan estudios como ultrasonidos, ortopantomografías y densitometrías.

“Una mastografía puede representar un gasto de 3 mil a 4 mil pesos en el sector privado, mientras que en los Centros Comunitarios el estudio, su interpretación y el seguimiento inicial se realizan sin costo.”

Héctor Lara informó además que el programa “Médico a Tu Puerta” ha brindado atención a cerca de 900 pacientes durante este año y mantiene un padrón de más de 2 mil personas. Las brigadas están integradas por un médico, una enfermera y un psicólogo, quienes visitan diariamente a pacientes con problemas de movilidad o discapacidad, además de ofrecer acompañamiento emocional a sus familiares y cuidadores.

La Dirección General de Centros Comunitarios invitó a la ciudadanía a aprovechar estos servicios gratuitos, disponibles de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en cualquiera de los centros comunitarios, sin necesidad de cita previa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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