Impulsan programa de salud mental y bienestar emocional en el suroriente de Ciudad Juárez

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La iniciativa contempla talleres, acompañamiento y actividades comunitarias dirigidas a mujeres, hombres, adolescentes y familias durante los próximos seis meses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La regidora Gloria Mirazo de la Rosa presentó una nueva etapa de un programa de salud mental y bienestar emocional que se desarrollará en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y el Centro Libre para las Mujeres, con el propósito de acercar herramientas de atención y prevención a las familias del suroriente de la ciudad.

La edil informó que durante los próximos seis meses se impartirán talleres, pláticas y espacios de acompañamiento dirigidos a mujeres, hombres, adolescentes y familias, como respuesta a la demanda de habitantes del sector por contar con acciones enfocadas en la salud emocional.

“Las actividades iniciarán el próximo sábado 18 de julio y forman parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer comunidades más sanas y resilientes.”

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La coordinadora del Centro Libre Juárez Sur, Marina Ortiz, explicó que este espacio ofrece atención a mujeres en situación de violencia mediante servicios de trabajo social, psicología, asesoría jurídica y talleres comunitarios orientados al fortalecimiento personal y la autonomía económica.

Ortiz señaló que el centro se ubica en una de las zonas con mayor incidencia de violencia familiar, por lo que busca facilitar el acceso a servicios especializados para quienes requieren apoyo.

Por su parte, la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, destacó que el organismo brinda atención gratuita y permanente a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos, mediante un modelo de acompañamiento integral.

“Estos espacios permiten identificar a mujeres que necesitan contención y construir un proyecto integral de atención.”

Como parte del inicio del programa, el sábado 18 de julio se realizará un cine foro en el Centro Comunitario Manuel Talamás Camandari, de las 10:00 a las 16:00 horas. La jornada incluirá la proyección de la película Nómadas de la 57, una pasarela protagonizada por usuarias del Centro Libre y una conferencia sobre salud mental impartida por el psicólogo Yael Trejo, quien abordará temas relacionados con el autocuidado emocional, el manejo del estrés, el duelo, la ansiedad y las relaciones familiares.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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