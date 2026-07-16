Reparan fuga de agua en Tecnológico y Ramón Rayón; modifican circulación por una semana

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Seguridad Vial exhortó a los automovilistas a utilizar rutas alternas y conducir con precaución mientras se realizan los trabajos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Coordinación General de Seguridad Vial informó que este jueves comenzaron los trabajos para reparar una fuga de agua potable en el cruce de las avenidas Tecnológico y Ramón Rayón, lo que obligó a implementar modificaciones temporales a la circulación vehicular en ese sector.

La dependencia explicó que, debido a la magnitud de la obra, fue necesario realizar desviaciones parciales y cierres de carriles para proteger tanto a los automovilistas como al personal encargado de las reparaciones.

“Se exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución y atender las indicaciones del personal de Seguridad Vial.”

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Entre las adecuaciones se encuentra la desviación de varios carriles sobre la avenida Tecnológico en sentido de sur a norte, así como el cierre del flujo continuo de un carril sobre Ramón Rayón en dirección de oriente a poniente. También fue restringido un carril en el tramo comprendido de Santos Dumont hacia la avenida Tecnológico, en sentido de poniente a oriente.

La Coordinación General de Seguridad Vial estimó que los trabajos permanecerán aproximadamente una semana, por lo que recomendó a las y los automovilistas planear sus recorridos con anticipación y considerar vías alternas para reducir afectaciones en sus tiempos de traslado.

“Estas medidas buscan garantizar la seguridad de quienes circulan por el sector, así como permitir que los trabajos concluyan en el menor tiempo posible.”

La corporación pidió disminuir la velocidad al aproximarse al crucero, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones de los agentes de vialidad que apoyan el control del tránsito, con el objetivo de mantener una movilidad segura durante el desarrollo de la obra.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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