Representará juarense Verónica Valles a México en el Mundial Sub-17 de Voleibol

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La deportista fue convocada por la Federación Mexicana de Voleibol y competirá en el Campeonato Mundial que se disputará en Chile a partir del 17 de agosto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La voleibolista juarense Verónica Valles Hernández fue convocada por la Federación Mexicana de Voleibol para integrar la Selección Nacional Femenil Sub-17 que representará a México en el Campeonato Mundial de la categoría, programado para iniciar el 17 de agosto en Chile.

Como parte de la preparación rumbo a la competencia internacional, la estudiante de bachillerato participará en la concentración final del representativo nacional, que se llevará a cabo del 24 al 27 de julio en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Oaxtepec, Morelos.

“Es un honor y un orgullo enorme portar la camiseta de mi país. Este llamado no es solo mío, sino también de mi familia, de mis entrenadores y de todas mis compañeras de equipo que me han impulsado a ser mejor cada día. Vamos a Chile con la firme intención de representar dignamente a México”.

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La Federación Mexicana de Voleibol integró la lista definitiva de jugadoras después de un proceso de visorías, campamentos de entrenamiento y evaluaciones físicas realizadas durante los últimos meses.

Verónica Valles obtuvo su lugar en la selección nacional gracias a su desempeño en competencias estatales y nacionales organizadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), donde ha representado al estado de Chihuahua.

La convocatoria de la deportista representa un nuevo logro para el voleibol de Ciudad Juárez y reconoce el proceso de formación y desarrollo deportivo que ha mantenido en los últimos años, al convertirse en una de las jugadoras que defenderán los colores de México en el Campeonato Mundial Sub-17.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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