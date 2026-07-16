Entrega Municipio rehabilitación del parque Rivera del Real en Riberas del Bravo

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La obra, realizada con recursos del Presupuesto Participativo, representó una inversión superior a los 6.4 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Gobierno Municipal entregó a los vecinos de la etapa 8 de Riberas del Bravo la rehabilitación del parque Rivera del Real, una obra ejecutada mediante el programa de Presupuesto Participativo con una inversión de 6 millones 483 mil 460 pesos.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó la entrega del espacio público, ubicado en el cruce de las calles Rivera de Celaya y Rivera del Real, y destacó la participación de los habitantes del sector para concretar el proyecto.

“Cada espacio rescatado es un nuevo lugar para la comunidad en general para poder convivir y alejar a los más jóvenes de la violencia”, expresó el alcalde.

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Los trabajos incluyeron la construcción de una cancha de usos múltiples con reja perimetral y domo, la instalación de mobiliario urbano y juegos infantiles, además de andadores de concreto para caminata y labores de pintura en la infraestructura existente.

Durante el evento, Ortiz Orpinel exhortó a los vecinos a cuidar las nuevas instalaciones y los invitó a participar en el programa Juárez Amanece Limpio, con el propósito de mantener las calles y viviendas libres de basura y objetos en desuso para prevenir la proliferación de la garrapata.

“Los invitamos a ser partícipes de Juárez Amanece Limpio para mantener las calles y viviendas libres de basura y tiliches.”

A la entrega asistieron Alma y Sarahí, en representación de la promovente del proyecto y del comité de vecinos, así como el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera; el director general de Desarrollo Social, Hugo Vallejo; el director general de Obras Públicas, Daniel González, y el director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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