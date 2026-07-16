Aprueba Cabildo primer Encuentro Intercultural de los Pueblos Indígenas en Ciudad Juárez

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El evento se realizará del 7 al 9 de agosto en el Centro Histórico con actividades culturales, deportivas, gastronómicas y artesanales abiertas al público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la realización del Primer Encuentro Intercultural de los Pueblos Indígenas, una iniciativa del Gobierno Municipal 2024-2027 que busca fortalecer la preservación del patrimonio cultural de las comunidades originarias asentadas en la ciudad.

El encuentro se desarrollará del 7 al 9 de agosto de 2026 en la Plaza del Batallón de los Supremos Poderes y el corredor de la avenida 16 de Septiembre, en el Centro Histórico, con un programa de actividades dirigido a toda la población.

“Este proyecto forma parte de una política cultural orientada a garantizar el acceso, la participación y la visibilización de las comunidades indígenas asentadas en Ciudad Juárez”, señaló la encargada de la Dirección General del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas.

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La iniciativa es impulsada por el IPACULT, en coordinación con la Comisión para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, presidida por la regidora Mayra Karina Castillo Tapia, y el Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO). A diferencia del Festival Umuki, el nuevo encuentro contempla actividades para niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres de las comunidades indígenas.

El programa incluirá presentaciones artísticas, música, danza tradicional, actividades literarias, proyección de audiovisuales, medicina tradicional, gastronomía, exposición y venta de artesanías, así como actividades deportivas, con la participación de representantes de aproximadamente 18 pueblos originarios establecidos en Ciudad Juárez.

“El objetivo es fortalecer el patrimonio cultural vivo, preservar las lenguas, tradiciones y conocimientos ancestrales, así como promover el diálogo intercultural y una sociedad más incluyente.”

Las autoridades informaron que en los próximos días se publicarán las convocatorias para artesanas y artesanos interesados en participar en la muestra y venta de sus productos, además de la convocatoria para la carrera pedestre que formará parte del programa de actividades.

Con este encuentro, el Gobierno Municipal busca fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de las comunidades indígenas, promover el respeto a la diversidad cultural, generar espacios de intercambio y contribuir a la preservación del patrimonio cultural inmaterial como parte del desarrollo social y la identidad de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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