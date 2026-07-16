Amplían convocatoria de “Miradas del Centro” hasta el 31 de julio

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La ciudadanía podrá enviar fotografías del Centro Histórico de Ciudad Juárez para integrar un libro y una exposición sobre la identidad de este espacio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Coordinación del Centro Fundacional amplió hasta el próximo 31 de julio la convocatoria para participar en el libro fotográfico “Miradas del Centro”, con el objetivo de que más personas contribuyan con imágenes que reflejen la identidad, el patrimonio y la vida cotidiana del Centro Histórico de Ciudad Juárez.

La coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara, invitó a la población a aprovechar la prórroga para formar parte de un proyecto que busca construir una memoria visual colectiva a través de fotografías tomadas por quienes viven, trabajan o visitan esta zona de la ciudad.

“Queremos que las y los juarenses nos ayuden a contar la historia de nuestro Centro, no solamente desde sus edificios o espacios públicos, sino también desde la vida cotidiana, los comercios, las familias, las expresiones culturales y todo aquello que le da identidad”.

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La funcionaria explicó que la ampliación del periodo de recepción permitirá incrementar la participación ciudadana y enriquecer el contenido del libro con imágenes que muestren la diversidad cultural, social y arquitectónica del Centro Histórico.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad, mexicanas o extranjeras, que residan en Ciudad Juárez. Las fotografías deberán haber sido captadas en distintos espacios del Centro Histórico y enviarse al correo electrónico [email protected] a más tardar el 31 de julio de 2026.

“Miradas del Centro busca convertirse en una obra colectiva construida desde la participación ciudadana”.

Al concluir la convocatoria, un comité especializado seleccionará 30 fotografías para integrar el libro “Miradas del Centro”, además de otorgar 10 menciones honoríficas que formarán parte de una exposición fotográfica, con el propósito de promover el reconocimiento y la apropiación del Centro Histórico mediante la fotografía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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