Refuerza Municipio acciones preventivas ante temporada de lluvias en Ciudad Juárez

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El Gobierno Municipal ha intervenido 54 pozos de absorción y mantiene labores de desazolve, limpieza y coordinación entre dependencias para reducir riesgos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Gobierno Municipal reforzó las acciones preventivas para enfrentar la próxima temporada de lluvias, mediante trabajos de mantenimiento en infraestructura pluvial, limpieza de espacios públicos y coordinación entre distintas dependencias para atender posibles contingencias.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que las labores se realizan de manera anticipada con el propósito de disminuir los riesgos por encharcamientos e inundaciones en diversos sectores de la ciudad, sin esperar a que se presenten las precipitaciones.

“No esperamos a que lleguen las lluvias para actuar; estamos trabajando de manera preventiva en diferentes frentes para preparar la infraestructura pluvial.”

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El alcalde indicó que hasta el momento el Municipio ha intervenido 54 pozos de absorción, obras que contribuirán a reducir la acumulación de agua durante las lluvias, aunque reconoció que aún existen otros puntos donde será necesario continuar con estas acciones.

Ortiz Orpinel explicó que la Coordinación de Protección Civil encabezó una reunión con dependencias como Desarrollo Social, Seguridad Pública y Obras Públicas, con el fin de establecer estrategias conjuntas para responder de manera oportuna ante cualquier emergencia derivada de las condiciones meteorológicas.

“También realizamos recorridos en zonas de riesgo para exhortar a las familias a trasladarse a lugares seguros o mantener limpios esos espacios.”

El Municipio también lleva a cabo labores de desazolve en los diques que lo requieren y mantiene el programa Juárez Amanece Limpio, mediante el cual se ha intervenido en 60 colonias para retirar basura y objetos que puedan obstruir el flujo del agua.

Además, personal municipal continúa con recorridos en cauces y zonas vulnerables donde habitan familias, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo, promover medidas de autoprotección y evitar que vehículos u otros objetos sean arrastrados durante las lluvias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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