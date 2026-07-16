Competirán 16 juarenses en el Campeonato Macro Regional del Norte de Kickboxing

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La delegación representará a Chihuahua del 24 al 26 de julio en Zacatecas, como parte del proceso rumbo al Campeonato Nacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- Un total de 16 atletas de Ciudad Juárez integrarán la delegación que representará a Chihuahua en el Campeonato Macro Regional del Norte de Kickboxing 2026, programado del 24 al 26 de julio en el Lobo Dome de la Universidad Autónoma de Durango, campus Zacatecas.

La representación estatal estará conformada por 25 deportistas, de los cuales nueve son originarios de Delicias. Los competidores participarán en categorías que van desde infantiles hasta adultos, en las modalidades de Ring y Tatami.

“Este torneo es fundamental para dar continuidad al circuito de la federación, consolidando el camino rumbo al Campeonato Nacional, además de permitir que nuestros atletas sumen puntos importantes para el ranking de las categorías oficiales”, señaló el vicepresidente de la Asociación Estatal de Kickboxing, Iván Aguilar.

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El campeonato reunirá a más de 600 competidores provenientes de 11 estados del norte del país: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Durante la competencia se desarrollarán las modalidades de Point Fighting, Light Contact, Kick Light y Formas, pruebas que forman parte del calendario oficial de la especialidad y que servirán para evaluar el desempeño técnico de los participantes.

“El torneo permitirá que los atletas continúen su proceso clasificatorio y fortalezcan su posición dentro del ranking nacional.”

La participación de la delegación chihuahuense representa una etapa clave en el proceso competitivo de la Federación Mexicana de Kickboxing, ya que los resultados contribuirán a definir a los deportistas que avanzarán hacia el Campeonato Nacional de la disciplina.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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