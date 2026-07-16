Intensifica Municipio limpieza en la entrada a Ciudad Juárez y aplicará sanciones a propietarios omisos

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Las cuadrillas trabajan desde el relleno sanitario hasta la glorieta del kilómetro 20; también se preparan multas para dueños de predios que incumplan con su limpieza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Dirección de Limpia reforzó las labores de limpieza integral en la principal entrada a Ciudad Juárez, como parte de un operativo permanente para mejorar la imagen urbana y retirar residuos acumulados en uno de los accesos más transitados del municipio.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que este es el tercer año consecutivo en que la dependencia destina un equipo especializado para realizar trabajos de limpieza a detalle durante esta temporada.

“Este es el tercer año consecutivo que en esta temporada disponemos de un equipo para hacer una limpieza a detalle de la entrada de Juárez. Iniciamos una vez más a la altura de la entrada del relleno sanitario y estaremos trabajando durante las próximas semanas hasta llegar a la glorieta del kilómetro 20.”

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Además del retiro de residuos voluminosos, como colchones, llantas y otros desechos abandonados en el arroyo vehicular y sus alrededores, las cuadrillas intervienen los terrenos contiguos a la carretera para mejorar las condiciones del entorno.

El funcionario indicó que, de manera paralela, la dependencia integra expedientes para aplicar sanciones económicas a propietarios de predios que, pese a haber sido notificados previamente, no han cumplido con las disposiciones municipales para limpiar, cercar o bardear sus propiedades.

“Hay predios que ya fueron notificados con anterioridad y han hecho caso omiso a la limpieza, cercado o bardeado de sus propiedades. Al concluir esta jornada, integraremos las multas y los cobros correspondientes para quienes incumplan con estas obligaciones.”

La Dirección de Limpia señaló que estas acciones buscan fortalecer la imagen urbana de Ciudad Juárez, prevenir la acumulación de basura y reducir riesgos para la salud pública y la seguridad de las personas que transitan por este acceso a la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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