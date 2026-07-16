Descarta Gloria Mirazo buscar la alcaldía de Ciudad Juárez por Movimiento Ciudadano

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La regidora afirmó que su prioridad para 2027 será buscar la reelección en el Cabildo o una diputación local.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández).- La regidora de Movimiento Ciudadano, Gloria Mirazo de la Rosa, descartó competir por la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez en las elecciones de 2027, pese a señalar que figura entre los perfiles mejor posicionados al interior de su partido.

La edil explicó que, tras dialogar con la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, se determinó que las condiciones políticas actuales no son favorables para impulsar una candidatura a la alcaldía, por lo que enfocará sus aspiraciones en otro cargo de elección popular.

“Ya hemos abordado el tema con el líder estatal de MC, el diputado local Francisco Adrián Sánchez, y hemos acordado dejar de lado la candidatura por la alcaldía.”

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Mirazo indicó que analiza dos posibilidades para el próximo proceso electoral: buscar la reelección como integrante del Cabildo o competir por una diputación local, al considerar que ambas opciones representan una mejor oportunidad para continuar con su trayectoria política.

La regidora señaló que la decisión responde a una valoración del escenario político y de las posibilidades reales de competencia rumbo a los comicios de 2027.

“Hay que ser realistas, y en estos momentos lo más conveniente es por la reelección como regidora, o en su caso, contender por una diputación local.”

Gloria Mirazo aseguró que, mientras llega el próximo proceso electoral, continuará con su trabajo en las colonias de Ciudad Juárez, atendiendo las necesidades de la población y promoviendo acciones de gestión en favor de los habitantes de los sectores que representa.

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