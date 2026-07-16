Anuncia Estado segunda jornada gratuita de vasectomías sin bisturí en Ciudad Juárez

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La campaña se realizará del 21 al 26 de julio y estará abierta a todos los hombres, sin importar su derechohabiencia o situación migratoria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado anunció la segunda jornada gratuita de vasectomías sin bisturí de 2026, la cual se llevará a cabo del 21 al 26 de julio en distintos centros de salud de Ciudad Juárez como parte de las acciones de planificación familiar.

La responsable del componente de Planificación Familiar del Distrito de Salud II Juárez, Alma Uribe, informó que la campaña está dirigida a hombres que han decidido de manera informada no tener más hijos o que consideran concluida su paternidad.

“La invitación está dirigida a todos aquellos hombres que se sienten satisfechos con su paternidad o que han tomado la decisión informada de no tener más hijos o hijas.”

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La funcionaria explicó que el procedimiento será completamente gratuito y estará disponible para cualquier persona interesada, independientemente de su derechohabiencia o situación migratoria, con el propósito de garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud reproductiva.

La vasectomía sin bisturí es un método permanente de planificación familiar que dura aproximadamente 15 minutos, se realiza de forma ambulatoria, es prácticamente indoloro y permite una recuperación rápida.

“Cualquier persona interesada podrá acceder a este procedimiento de manera gratuita, sin importar su derechohabiencia o su situación migratoria.”

Las personas interesadas deberán agendar previamente su cita en alguno de los centros participantes, donde se ofrecerán horarios matutinos, vespertinos y de fin de semana, según la sede seleccionada.

Los procedimientos se realizarán en los centros de salud Todos Somos Mexicanos, Águilas de Zaragoza, Senderos del Sol y Luis Estavillo Muñoz, cuyos números telefónicos están disponibles para programar las citas correspondientes.

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