Dispersa Estado más de 600 millones de pesos en créditos para fortalecer al campo

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La estrategia de financiamiento ha beneficiado a productores de 30 municipios y busca ampliar la colocación de recursos hasta 900 millones de pesos.

Chihuahua (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) presentó los resultados de la estrategia “Financiamiento que impulsa al campo”, mediante la cual se han dispersado más de 600 millones de pesos en créditos para fortalecer las actividades agropecuarias, agroindustriales, forestales y acuícolas en el estado.

El programa se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech) y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento para productores rurales.

“Damos un paso fundamental al entregar las herramientas financieras que el campo necesita para crecer. Sabemos que una parcela, por más fértil que sea, necesita capital para sembrarse y cosecharse”.

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Durante la presentación, realizada en el Museo Casa Chihuahua, el titular de la SDR, Mauro Parada, informó que uno de los principales resultados corresponde al esquema de Garantías Líquidas, que ha permitido colocar más de 600 millones de pesos en créditos destinados a pequeñas y medianas unidades de producción de 28 municipios para capital de trabajo, equipamiento e infraestructura.

El funcionario agregó que, con el incremento de la aportación estatal a este mecanismo durante el presente ejercicio, se proyecta alcanzar una dispersión cercana a los 900 millones de pesos, lo que permitirá ampliar el acceso al financiamiento para un mayor número de productores.

La dependencia informó además que el Gobierno del Estado consolidó un fondo revolvente superior a los 108.6 millones de pesos, mediante el cual se ofrecen créditos para infraestructura productiva, uso eficiente del agua, repoblamiento de hatos, engorda de ganado y capital de trabajo. Hasta el momento, se han colocado más de 56 millones de pesos en beneficio de 233 unidades productivas de 30 municipios.

“Hoy venimos a decirles que creemos en sus proyectos y que estamos aquí para darles el impulso que merecen”.

Como parte del evento se entregaron de manera simbólica créditos para repoblamiento de hato a productores de Satevó y Aldama. La jornada concluyó con la conferencia “Perspectivas del mercado del maíz”, impartida por Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), quien expuso un panorama del mercado nacional e internacional del grano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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