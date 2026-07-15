Lleva Gobierno del Estado programa “En tu Colonia Cuenta Conmigo” a la Melchor Ocampo

Publicidad - LB2 -

Dependencias estatales realizarán obras de infraestructura, mantenimiento urbano y mejoras en escuelas como parte de la estrategia.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado puso en marcha una nueva intervención del programa “En tu Colonia Cuenta Conmigo” en la colonia Melchor Ocampo, donde diversas dependencias estatales desarrollarán acciones para mejorar la infraestructura urbana, los espacios públicos y los planteles educativos del sector.

El representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, informó que la estrategia busca ofrecer entornos más seguros y funcionales mediante trabajos en calles, parques, escuelas y otros espacios de uso comunitario.

“El programa busca ofrecer entornos más seguros y funcionales para las y los habitantes, mediante acciones en calles, parques, escuelas y otros espacios de convivencia”.

- Publicidad - HP1

Las acciones contemplan trabajos de bacheo, recarpeteo, rehabilitación de camellones, pintura de cruces peatonales y señalización vial, además del mantenimiento de parques y áreas verdes para mejorar la imagen urbana de la colonia.

En materia educativa, las escuelas ubicadas en la zona recibirán pintura, impermeabilización y equipamiento escolar, con el propósito de mejorar las condiciones en las que estudiantes desarrollan sus actividades académicas.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizará labores de desazolve y atenderá reportes relacionados con los servicios de agua potable y alcantarillado, a fin de fortalecer el funcionamiento de la infraestructura hidráulica del sector.

“Con esta intervención, el programa ‘En tu Colonia Cuenta Conmigo’ suma cinco colonias atendidas”.

En la estrategia participan la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), así como otras dependencias estatales. Con la incorporación de la Melchor Ocampo, el programa ha intervenido también las colonias Tercera Burócratas, Infonavit Casas Grandes, Los Sauces y Oasis Revolución.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.