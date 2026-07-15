Pide Carlos Ortiz al Municipio atender rezagos y dejar denuncias “sin fundamento”

Publicidad - LB2 -

El representante del Gobierno del Estado en Juárez cuestionó la denuncia presentada contra la diputada Xóchitl Contreras por el incendio en el relleno sanitario.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El representante del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, llamó al Gobierno Municipal a concentrarse en atender los rezagos de la ciudad y cuestionó la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la diputada local del PAN, Xóchitl Contreras, por el incendio registrado en el relleno sanitario.

El funcionario estatal consideró que los señalamientos contra la legisladora carecen de sustento y afirmó que, antes de atribuir responsabilidades, deben existir elementos probatorios que respalden una investigación.

“Yo creo que mejor que se pongan a trabajar, que se pongan a tapar baches, que se pongan a apoyar el rezago de la ciudad como lo estamos haciendo nosotros, en lugar de estar sacando cortinas de humo que no son positivas”.

- Publicidad - HP1

La denuncia fue presentada el pasado lunes por el secretario del Ayuntamiento ante la FGR, luego del incendio ocurrido la madrugada del 7 de julio en el relleno sanitario municipal, en el que se señala a Xóchitl Contreras como presunta responsable intelectual de los hechos.

Ortiz Villegas indicó que desconoce si la autoridad federal inició una carpeta de investigación y sostuvo que, debido a las altas temperaturas registradas en la región, existen diversos factores que pueden provocar incendios, por lo que consideró que no hay elementos para señalar de manera directa a una persona.

“No vi elementos para atribuir responsabilidad de manera directa”.

El representante estatal reiteró que las autoridades municipales deberían priorizar acciones para mejorar la infraestructura urbana, como la reparación de calles, parques y otros servicios públicos, en lugar de promover denuncias que, a su juicio, carecen de fundamento mientras no existan pruebas que las respalden.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.