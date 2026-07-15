Designa Estados Unidos al Cártel de Juárez y a La Línea como organizaciones terroristas bajo régimen de sanciones

Publicidad - LB2 -

La actualización del Departamento del Tesoro incorpora al Cártel de Juárez y sus principales facciones al esquema antiterrorista, con mayores restricciones financieras en Estados Unidos.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó este miércoles su régimen de sanciones para incorporar al Cártel de Juárez y a Los Viagras a las categorías de Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), ampliando las medidas financieras en su contra.

La modificación fue realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que mantiene al Cártel de Juárez dentro de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) e incluye entre sus principales denominaciones a la Organización Vicente Carrillo Fuentes (VCFO), La Línea, Barrio Azteca y Carrillo Fuentes Drug Trafficking Organization.

“El Cártel de Juárez está contemplado además como un grupo terrorista transnacional”.

- Publicidad - HP1

Con esta actualización, todos los bienes e intereses vinculados con estas organizaciones que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, además de prohibirse a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellas, ampliando el alcance de las sanciones que previamente existían por narcotráfico.

La medida coloca al Cártel de Juárez y a Los Viagras junto a otras organizaciones criminales mexicanas que ya habían sido incorporadas al régimen antiterrorista estadounidense, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.

“Las personas estadounidenses, en general, tienen prohibido participar en transacciones que involucren a estas personas bloqueadas o sus bienes”.

La designación fortalece las herramientas financieras del gobierno estadounidense para combatir a estas organizaciones, al permitir el bloqueo de activos y restringir cualquier operación económica bajo su jurisdicción. No obstante, especialistas distinguen esta medida de otras facultades legales que corresponden al Departamento de Estado en materia de política exterior y combate al terrorismo.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.