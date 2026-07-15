Supervisa secretario de Salud unidades médicas en la región noroeste y Ciudad Juárez

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Gilberto Baeza anunció mejoras en infraestructura, equipamiento y atención médica durante una gira por centros de salud de Buenaventura, Galeana, Ascensión y Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El secretario de Salud del Estado, Gilberto Baeza Mendoza, realizó una gira de trabajo por unidades médicas de la región noroeste y Ciudad Juárez para supervisar su operación, revisar necesidades de infraestructura y anunciar acciones orientadas a fortalecer la atención a la población.

El recorrido incluyó los centros de Salud de San Buenaventura, LeBaron y Ascensión, así como el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Colinas de Juárez, donde el funcionario verificó el estado del equipamiento, la infraestructura, los procesos de atención y el abasto de medicamentos.

“Estas visitas permiten conocer de primera mano las necesidades de cada unidad médica, mantener un contacto permanente con el personal y dar seguimiento a las acciones que mejoren los servicios para las y los chihuahuenses”.

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En San Buenaventura, acompañado por el alcalde Rogelio Pacheco Flores, anunció el fortalecimiento del área de Rayos X, con el objetivo de mejorar la calidad y oportunidad de los estudios diagnósticos que se ofrecen a la población.

Posteriormente, en el Centro de Salud de LeBaron, en el municipio de Galeana, supervisó el sistema de suministro eléctrico y la regulación de voltaje de la unidad, además de informar que se dotará de nuevo mobiliario y equipo al área de estomatología.

Durante su visita a Ascensión, el titular de Salud dio a conocer que el centro de salud recibirá nuevas unidades dentales, equipo de diagnóstico y mejoras en el área de Rayos X. Asimismo, informó que, tras el cierre de la maquiladora Lear en ese municipio, más de 500 familias serán incorporadas al programa MediChihuahua para recibir consultas, estudios, medicamentos y otros servicios médicos gratuitos.

“Quienes anteriormente se atendían en el IMSS, tendrán acceso a servicios médicos, consultas, estudios y medicamentos gratuitos en la red estatal de salud”.

La gira concluyó en el CESSA Colinas de Juárez, donde Baeza Mendoza sostuvo reuniones con personal médico y usuarios para conocer sus necesidades y evaluar el funcionamiento de la unidad, como parte de las acciones para fortalecer la calidad de los servicios de salud en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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