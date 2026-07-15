Urge Protección Civil a evitar el cruce de arroyos y calles inundadas ante continuidad de las lluvias

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La dependencia mantiene la alerta por precipitaciones en gran parte del estado y confirmó una víctima mortal en la ciudad de Chihuahua.

Chihuahua (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) exhortó a la población a no cruzar arroyos, ríos o calles inundadas, debido al riesgo que representan las lluvias que continúan registrándose en distintas regiones de Chihuahua y que, de acuerdo con el pronóstico, persistirán durante las próximas horas.

La dependencia informó que, con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones continuarán principalmente en las regiones centro y sur del estado, por lo que pidió a la ciudadanía extremar precauciones ante posibles inundaciones repentinas en vialidades y zonas de riesgo.

“No intente cruzar arroyos o zonas inundadas bajo ninguna circunstancia, ya que la fuerza del agua representa un alto riesgo”.

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Protección Civil recomendó a los automovilistas conducir con precaución y evitar transitar por avenidas con antecedentes de acumulación de agua, entre ellas Equus, Fuentes Mares, Periférico R. Almada, Mirador, Periférico de la Juventud, Cantera y Fuerza Aérea, en la ciudad de Chihuahua.

Para este miércoles se pronostican lluvias de entre 50.1 y 75 milímetros en municipios del suroeste y sur, principalmente en Morelos, así como precipitaciones de 25.1 a 50 milímetros en la región serrana y centro-sur. También se esperan chubascos en municipios del noroeste, occidente, centro y noreste, además de lluvias ligeras en la zona norte, acompañadas de ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La CEPC informó que ha atendido diversos reportes relacionados con las lluvias, entre ellos el ingreso de agua a una vivienda en la colonia Lealtad II, en la capital del estado, en coordinación con corporaciones de seguridad y bomberos.

“La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1”.

La dependencia confirmó además que una persona falleció luego de que el vehículo en el que viajaba fuera arrastrado por la corriente de un arroyo en el cruce de las calles 15 de Enero y Liberación, al sur de la ciudad de Chihuahua. Ante este hecho, reiteró el llamado a evitar cruzar cauces y zonas inundadas mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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