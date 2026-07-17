Invita Turismo a disfrutar eventos culturales, deportivos y de aventura este fin de semana

Publicidad - LB2 -

La agenda incluye actividades del FITA Chihuahua 2026 y del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!” en siete municipios del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff).- La Secretaría de Turismo del Estado invitó a la población a participar en los eventos turísticos, culturales y deportivos que se desarrollarán este fin de semana en distintos municipios de Chihuahua, como parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) 2026 y del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!”.

El calendario del FITA Chihuahua 2026, que este año conmemora su 30 aniversario, contempla actividades del 18 al 20 de julio en Parral, Meoqui, Bocoyna y Julimes, con el objetivo de promover el turismo de aventura y fortalecer la economía de las comunidades anfitrionas.

“Las actividades fortalecen la promoción de los destinos y generan beneficios para las economías locales.”

- Publicidad - HP1

Entre los eventos programados destaca la conclusión de la XXXI Cabalgata Villista el 18 de julio en Parral, con el tradicional desfile de cabalgantes, luego de un recorrido de dos semanas que en esta edición se unió a la Cabalgata La Coyotada, procedente de Durango. Ese mismo día, Meoqui albergará la Ruta San Pedro y San Pablo 2026, recorrido de vehículos todoterreno que espera reunir a más de 850 participantes.

El 19 de julio se celebrará el Torneo Estatal de Pesca Deportiva 2026 en la presa Situriachi, en San Juanito, municipio de Bocoyna, mientras que Julimes será sede del Mammut Bike Race 2026, competencia de ciclismo de montaña con la participación estimada de 300 deportistas.

“El programa ‘Chihuahua es para ti ¡Conócelo!’ impulsa eventos con identidad turística que promueven las tradiciones, la cultura, la gastronomía y la riqueza regional.”

Como parte del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!”, el 18 de julio se realizará la Vendimia La Victoria 2026 en Casas Grandes, con la participación de 12 casas vinícolas, catas, gastronomía, mercado artesanal y espectáculos musicales. Un día después, Rosales celebrará la Tardeada Bienvenido Paisano Rosales 2026, con actividades culturales, comerciales y recreativas para las familias.

Además, los días 19 y 20 de julio se llevarán a cabo en Parral las tradicionales Escenificaciones de la Muerte de Villa, dentro de las Jornadas Villistas, una representación histórica gratuita acompañada de actividades culturales y gastronómicas para visitantes y habitantes de la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.