Reconocen agentes viales a niños auxiliados durante emergencia por intoxicación

Los menores recibieron regalos navideños tras la intervención oportuna de oficiales de Seguridad Vial en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial entregaron regalos navideños a dos menores de edad que fueron auxiliados durante una emergencia registrada el pasado 22 de diciembre, como reconocimiento y gesto de cercanía con la familia afectada.

La oficial Erika Uribe Chávez, adscrita al Distrito Oriente, informó que la entrega se realizó luego de que la familia expresara públicamente su agradecimiento a través de redes sociales por la intervención oportuna de ella y de su compañero, el agente Segovia, quienes brindaron primeros auxilios a los menores con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono.

Los hechos ocurrieron cuando la madre de los niños detectó una falla en una secadora mientras realizaba labores domésticas, lo que provocó que los menores comenzaran a presentar signos de desorientación. Ante la emergencia, decidió trasladarlos de inmediato a un hospital.

Durante el trayecto, la mujer también comenzó a presentar síntomas de intoxicación, por lo que solicitó apoyo al detener una patrulla de Seguridad Vial que circulaba por la zona, donde los agentes actuaron de inmediato para estabilizar a los niños y evitar una situación de mayor riesgo.

“Los niños se me convulsionaron en el camino, estuvo bastante peligroso”, relató la madre de familia al reconocer la intervención de los oficiales.

De acuerdo con el testimonio, la pronta actuación de los agentes evitó un posible accidente vial y permitió que los menores recibieran atención médica especializada a tiempo, lo que fue determinante para su recuperación.

Como muestra de agradecimiento, la familia entregó galletas a los agentes viales, quienes reiteraron que su labor cotidiana no solo está enfocada en el orden del tránsito, sino también en la protección de la vida y el bienestar de la comunidad.

La Coordinación General de Seguridad Vial destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso humano y la vocación de servicio de sus elementos, enmarcados en la estrategia institucional orientada a fortalecer una mejor cultura vial en Ciudad Juárez.

