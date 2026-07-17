Reconocen excelencia artesanal en el Concurso Regional de Arte Popular de la Sierra Tarahumara

El certamen reunió 674 piezas elaboradas por 381 artesanas y artesanos, con una bolsa de premios de 375 mil pesos.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff).- El Gobierno del Estado, a través de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua (Fodarch), realizó la edición 32 del Concurso Regional de Arte Popular de la Sierra Tarahumara, en el que participaron 381 artesanas y artesanos con 674 obras que reflejan las tradiciones y técnicas de los pueblos originarios de la región.
Durante la ceremonia, la directora de Fodarch, Nayeli Ontiveros Velo, destacó que el concurso busca preservar los saberes tradicionales y fortalecer el patrimonio cultural de Chihuahua mediante el reconocimiento al trabajo de las y los creadores de la Sierra Tarahumara.
“Este certamen refleja el compromiso con las y los creadores locales, preservar los saberes tradicionales y fortalecer el legado cultural que da identidad a Chihuahua.”
En esta edición se entregaron 70 premios con una bolsa económica de 375 mil pesos, financiada en partes iguales por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y Fodarch.
El Premio a la Excelencia, máximo reconocimiento del certamen y dotado con un estímulo económico de 18 mil 500 pesos, fue otorgado a Guadalupe Monarca Lázaro, originaria de la comunidad de Huetosachi, municipio de Urique, por su obra “Traje de Mujer Baja Tarahumara de Cuatro Piezas”, destacada por su calidad técnica, creatividad y apego a las técnicas tradicionales.
“El Premio a la Excelencia fue otorgado a Guadalupe Monarca Lázaro por su obra ‘Traje de Mujer Baja Tarahumara de Cuatro Piezas’.”
El evento contó con la asistencia del secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo; del subsecretario de Innovación y Competitividad de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), Jesús García López, así como de autoridades estatales, municipales y representantes eclesiásticos.
Como parte de las actividades se realizó la inauguración de una exposición con las piezas participantes y una verbena popular. La muestra reúne trabajos elaborados con fibras vegetales, textiles, alfarería, madera, cuero, joyería, lapidaria, instrumentos musicales, juguetería e indumentaria tradicional, entre otras expresiones del arte popular de la Sierra Tarahumara.
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