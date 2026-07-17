Anuncia Estado cierre temporal de la Oficialía Aztecas del Registro Civil por remodelación

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Los trabajos de rehabilitación iniciarán el 20 de julio; los trámites podrán realizarse en otras tres oficialías de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Gobierno del Estado informó que la Oficialía Aztecas del Registro Civil suspenderá temporalmente sus actividades a partir del próximo 20 de julio, debido a trabajos de remodelación que buscan mejorar las condiciones del inmueble y la atención al público.

La medida fue anunciada por la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal del Registro Civil, cuya directora, Margarita Alvídrez, explicó que las instalaciones presentaban desgaste por el paso del tiempo, por lo que serán rehabilitadas para ofrecer espacios más funcionales y seguros.

“La rehabilitación busca dignificar el inmueble para ofrecer espacios más cómodos, funcionales y seguros tanto para las y los usuarios como para el personal.”

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Las obras tendrán una duración estimada de entre dos y tres semanas e incluirán adecuaciones a la infraestructura y mejoras en las áreas de atención al público.

Durante el periodo de remodelación, los servicios de expedición de actas, registros, matrimonios y demás trámites continuarán brindándose con normalidad en las otras oficialías del Registro Civil en Ciudad Juárez, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

“Las demás oficialías de Registro Civil en Ciudad Juárez continuarán prestando servicios durante el periodo de cierre.”

Las personas usuarias podrán acudir a las oficialías de Bellavista, ubicada en el cruce de Vicente Guerrero y avenida Juárez, en la colonia Centro; Pueblito Mexicano, en avenida Abraham Lincoln número 1320, fraccionamiento Córdova Américas; y El Mezquital, en la calle Almendro y avenida del Mezquite número 10150, colonia El Mezquital.

El Gobierno del Estado indicó que las obras buscan mejorar la infraestructura de la Oficialía Aztecas para ofrecer un servicio más eficiente una vez que concluyan los trabajos de remodelación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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