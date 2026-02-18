Entrega Municipio repavimentación de la calle Aeromoza con inversión de 6.9 mdp

Publicidad - LB2 -

Obra financiada con Presupuesto Participativo abarca más de 13 mil metros cuadrados

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la entrega de la repavimentación de la calle Aeromoza, obra ejecutada con recursos del Presupuesto Participativo para mejorar la movilidad y seguridad en el sector.

El proyecto comprendió 13 mil 152.31 metros cuadrados de superficie, con una inversión total de 6 millones 934 mil 404.66 pesos. Los trabajos incluyeron fresado y recarpeteo con carpeta asfáltica, así como la rehabilitación y construcción de tres pozos de absorción para atender problemas de encharcamiento.

- Publicidad - HP1

El alcalde destacó que este tipo de intervenciones reflejan la importancia de que la ciudadanía participe en la definición del destino de los recursos municipales, al ser quienes conocen las necesidades prioritarias de su entorno.

De acuerdo con la Dirección General de Obras Públicas, la vialidad conecta las calles Aeronáutica y Portaaviones, lo que la convierte en un eje relevante para la dinámica diaria de la colonia, tanto en actividades escolares como industriales y de convivencia.

Además, en el sector se han realizado otras obras durante la actual administración, entre ellas la construcción de un domo escolar, mejoras en el parque Turbina y trabajos de repavimentación en calles aledañas.

Como acciones complementarias, la Dirección de Servicios Públicos retiró 8.4 toneladas de tierra de arrastre, basura y hierba, e instaló y rehabilitó 76 luminarias tipo LED en el área intervenida.

El presidente del Comité de Vecinos agradeció la conclusión de la obra y señaló que la calle Aeromoza es la vialidad principal del fraccionamiento, facilitando el tránsito cotidiano de las familias.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.