Toma protagonismo la diversidad en los Globos de Oro

El presentador y comediante Jerrod Carmichael abrió su monólogo con una evaluación contundente: que estaba allí porque «soy negro».

Estados Unidos (VOA) – Después de dos años de críticas por la falta de una membresía diversa, la ceremonia de los Globos de Oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood el martes no perdió el tiempo para poner la controversia en el centro de atención.

El presentador y comediante Jerrod Carmichael abrió su monólogo con una evaluación contundente: que estaba allí porque «soy negro».

“Este programa, los Globos de Oro, no se emitió el año pasado porque la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que no diré que era una organización racista, pero no tenían ni un solo miembro negro hasta que murió George Floyd”. Carmichael dijo.

- Publicidad - HP1

Se refería al asesinato de George Floyd por un oficial de policía de Minneapolis en 2020, que provocó protestas de Black Lives Matter en todo el país contra los asesinatos policiales y otros actos de violencia contra los negros. El evento decisivo inspiró a muchas organizaciones a crear o reformular políticas antirracistas e inclusivas.

En 2021, una investigación de Los Angeles Times reveló que la asociación, o HFPA, no tenía periodistas negros en sus filas. Algunos miembros fueron acusados de hacer comentarios sexistas y racistas y de solicitar favores a celebridades y estudios de cine.

La HFPA introdujo nuevas políticas de ética y amplió y diversificó su membresía. Entre aproximadamente 200 votantes actuales, casi el 52% son racial y étnicamente diversos, incluido el 10% que es negro.

Carmichael recordó que el productor de los Globos de Oro, Stephen Hill, lo llamó y le pidió que presentara los premios. Abordó en broma la incomodidad de pasar de beber té de menta un día a que le pidieran que fuera el «rostro negro de una organización blanca» al día siguiente, y dijo que decidir si ser el maestro de ceremonias era un «dilema moral y racial».

Sin embargo, Carmichael dijo, con ironía, que Hill le aseguró que la oferta se debía a que es «talentoso, encantador y uno de los mejores comediantes de una generación».

“Acepté este trabajo asumiendo que ellos (HFPA) no habían cambiado en absoluto”, dijo el presentador. “Escuché que obtuvieron seis nuevos miembros negros, los felicito, lo que sea. Por supuesto. Pero no es por eso que estoy aquí”.

Carmichael dijo que decidió ser el anfitrión debido a las personas talentosas en la sala a las que admira, llamándolas «artistas increíbles».

“Independientemente del pasado de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, esta es una velada en la que podemos celebrar, y creo que esta industria merece veladas como esta. Estoy feliz de que estés aquí”, concluyó.

Entre aproximadamente 200 votantes actuales, casi el 52 % son racial y étnicamente diversos, incluido el 10 % que es negro.

Si bien Carmichael abordó el tema de frente, la lista de ganadores también reflejó una amplia diversidad y muchos discursos tenían como objetivo elevar el talento diverso. El director y productor de televisión Ryan Murphy, al aceptar un premio a la trayectoria, destacó el talento LGBTQ+ en la sala.

En la alfombra de plata, la ganadora del Globo de Oro a la mejor actriz de este año por “Everything Everywhere All at Once”, Michelle Yeoh, y el director de “Elvis”, Baz Luhrmann, también expresaron la importancia de celebrar a todas las personas talentosas involucradas en los Globos de Oro.

“Creo que es importante porque este es un Globo de Oro internacional, ¿verdad? Abarca a todos y eso es algo de lo que hablamos constantemente, la inclusión”, dijo Yeoh. “Entonces, ¿cómo no puedes incluirlos? Lo que creo que sucedió es que necesitaban limpiarlo todo. Necesitaban despertar a un día más brillante y hermoso”.

Yeoh cree que es hora de seguir adelante.

Luhrmann se hizo eco de sentimientos similares y dijo: “Creo que los Globos de Oro realmente caminaron por el camino, no solo hablaron por hablar. Han hecho cambios reales y significativos”.

“Los necesitamos porque se trata de que todos nos unamos y celebremos las películas”, agregó.

Redacción ADN / Especiales ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.