Se pronuncia el Ayuntamiento a favor de Claudia Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y el Ayuntamiento en pleno, se pronunciaron en apoyo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le manifestaron su respaldo institucional ante las declaraciones erróneas que ha hecho la Secretaria del Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la Sesión de Cabildo número 18, la regidora María Dolores Adame Alvarado solicitó el pronunciamiento, pues la funcionaria del vecino país ha declarado que la Presidenta de México alienta a los connacionales en los Ángeles, California, a manifestarse.

- Publicidad - HP1

La edil dijo que el Gobierno de México se caracteriza por una apertura al diálogo y el entendimiento, nunca por la violencia.

La Presidenta Sheinbaum ha reiterado en múltiples ocasiones que las manifestaciones deben ser pacíficas y con apego a la ley, por ello se solicitó a todos los miembros del Cabildo de Juárez hermanarse y establecer un cerco de apoyo en favor de la Presidenta de México.

Al respecto, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que este es un respaldo institucional, no partidista, pues lo que están viviendo mexicanos y mexicanas en California no es justo y no merecen un trato así.

Las declaraciones de Noem son graves, ya que está acusando falsamente a la Presidenta de México de incitar a la violencia.

“Yo defiendo la propuesta de la regidora y la secundo porque es un respaldo institucional del Ayuntamiento de Ciudad Juárez a la Presidenta de México, no porque pertenezca a un partido. Es una agresión extranjera, ni siquiera es un tema local, es una declaración muy grave que puede redundar en cuestiones muy delicadas por la polarización que está viviendo Estados Unidos y por eso yo secundo”, afirmó el alcalde.

Los regidores Antonio Domínguez Alderete, Héctor Hugo Avitia Corral y José Mauricio Padilla solicitaron la palabra para dar su apoyo a la propuesta y recordar que México es un país de leyes y respeto y no se deben hacer declaraciones sin sustento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.