Se gradúan 186 jóvenes y padres de familia del Programa Valórate

Publicidad - LB2 -

Durante la ceremonia de graduación del Programa Valórate, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, alentó a los jóvenes y sus padres a seguir adelante en los proyectos que emprendan, así como continuar soñando en grande.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento se realizó en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios CBTIS 128, donde 186 personas, entre adolescentes y padres de familia de 10 escuelas secundarias concluyeron las 12 semanas de actividades que tienen como objetivo mejorar la conducta en los jóvenes y fortalecer los lazos afectivos con padres de familia, así como optimizar habilidades socioemocionales.

- Publicidad - HP1

El alcalde agradeció a quienes hicieron posible estas acciones, pero especialmente a quienes acudieron a recibir las herramientas necesarias para lograr un sano desarrollo en su entorno.

“El tratar de mejorar será siempre algo positivo, pienso que nadie está preparado para enfrentar los retos y relaciones personales porque cada cabeza es un mundo y la relación de un papá con los hijos es compleja, por eso hay que valorar este esfuerzo que han hecho tanto los hijos como los padres; nadie es perfecto y ni es fácil, pero siempre hay que intentarlo”, señaló.

El alcalde invitó a los participantes a no dejar de trabajar y no dejar de soñar, pese a que estén pasando por momentos difíciles.

Antonio Salas Martínez, director de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), agradeció a quienes lograron concluir la jornada de trabajo y reconoció el esfuerzo que hicieron durante esos tres meses.

Agradeció a los policías que participaron en la formación, así como a los psicólogos que apoyaron a los jovencitos y sus padres.

El director del CBTIS 128, José González Cereceres, agradeció a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por llevar el programa, así como a los padres de familia por tomarse el tiempo y trabajar con sus hijos, recibiendo herramientas para enfrentar la vida de mejor manera y detectar las situaciones de riesgo para sus hijos y alejarlos del peligro.

Dijo que el programa busca la salud física, mental y espiritual, de modo que si los papás son fuertes y tienen herramientas sólidas, podrán apoyar a los jóvenes.

“Les aseguro que saldremos adelante juntos porque estos jóvenes serán nuestros próximos doctores, maestros, policías o políticos, por eso los necesitamos fuertes”, indicó.

Durante la graduación, el alumno de la Escuela Secundaria Técnica número 47, Gabriel Castello Matamoros, señaló que la primeras dos semanas no quería acudir, pero después se incorporó al grupo y aprendió cosas que le ayudaron en situaciones específicas, cotidianas y de riesgo; ahí aprendió a saber qué hacer ante ciertas circunstancias y cómo controlar sus emociones.

La madre de familia, Diana Paola Matamoros, expresó que estar en el programa Valórate ha sido una gran experiencia, ya que en esas 12 semanas adquirió aprendizaje valioso.

“A veces me he sentido frustrada, preocupada, pero a lo largo de los talleres he podido reflexionar mis emociones para acompañar mejor a mi hijo en sus propias emociones, he aprendido que no se trata solo de hablar, sino de escuchar; me mostraron alternativas firmes y amorosas, me hizo tomar conciencia que la violencia porque aunque no sea física, puede estar presente en gritos o en el desinterés”, comentó.

Durante el evento se hizo entrega de las constancias a padres e hijos que participaron durante las actividades del programa Valórate.

Los jóvenes que participaron son estudiantes de las Escuelas Secundarias Técnicas número 47, 73, 33, 91, 75, 37 y 15, así como de las Secundaria Estatal 3086 y Secundaria Estatal 3087, además de la Secundaria Federal 10.

El evento fue amenizado por el Mariachi Juvenil del CBTIS 128.

Durante la graduación estuvieron la coordinadora del Programa Valórate, Daysi Azucena Morales Luna; el jefe operativo de la Dirección de Prevención Social, José Santiago Andrade Reza y el director de Prevención Social de la SSPM, Antonio Salas Martínez.

También el comisionado responsable del DGETI, Jesús Gerardo Arroyo Gutiérrez y el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.