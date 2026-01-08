Se capacita personal del IPACULT en materia de transparencia y acceso a la información

Publicidad - LB2 -

La jornada busca fortalecer la rendición de cuentas y el cumplimiento de obligaciones en el servicio público municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer los conocimientos en materia de acceso a la información pública, personal del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) participó en una jornada de capacitación impartida por la Coordinación de Transparencia del Gobierno Municipal.

Durante la actividad, se abordaron los lineamientos fundamentales que rigen el derecho de la ciudadanía a solicitar información pública, así como las obligaciones legales que deben cumplir las dependencias municipales en el manejo, resguardo y difusión de datos de interés público.

- Publicidad - HP1

La capacitación incluyó la explicación de los principios de transparencia, tales como la máxima publicidad, la rendición de cuentas y la responsabilidad institucional, los cuales deben aplicarse de manera transversal en las funciones cotidianas del servicio público.

Asimismo, se destacó la importancia de que el personal cuente con herramientas actualizadas para atender solicitudes de información de forma oportuna, clara y conforme a la normatividad vigente, garantizando así el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal para impulsar la profesionalización continua de su personal, particularmente en áreas que tienen contacto directo con la comunidad y que administran recursos y programas de interés social.

Con este tipo de capacitaciones, la administración municipal refrenda su compromiso con el fortalecimiento de una cultura institucional basada en la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas, como elementos clave para generar confianza y cercanía con la ciudadanía de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.