Reporta Gobernación bloqueos en nueve estados con baja participación

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Movilizaciones suman 575 personas y 161 vehículos en todo el país.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La Secretaría de Gobernación informó que los bloqueos carreteros registrados este lunes por parte de transportistas y productores agrícolas se han presentado en nueve estados del país, con una participación limitada.

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que hasta el momento se contabilizan 575 personas y 161 vehículos involucrados, así como 11 bloqueos parciales o totales en distintas vías de comunicación.

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Las entidades con afectaciones son Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Michoacán, donde se han registrado acciones focalizadas por parte de organizaciones del sector.

“Hacemos el llamado a privilegiar las vías de entendimiento y evitar acciones que afecten a terceros”, expresó la funcionaria.

El Gobierno Federal sostuvo que la mayoría de las demandas de estos grupos han sido atendidas mediante mesas de diálogo instaladas desde finales de 2025, por lo que consideró que no existen motivos para las movilizaciones.

Asimismo, se destacó que la mayoría de las organizaciones de transportistas optaron por no participar en las protestas, al reconocer avances en acuerdos relacionados con seguridad en carreteras y trámites administrativos.

En materia de seguridad, autoridades federales informaron que se han reforzado acciones con la Guardia Nacional, incluyendo supervisión de puntos de inspección, sistemas de monitoreo y mejoras en infraestructura carretera.

La Secretaría de Gobernación reiteró su disposición a mantener el diálogo con los sectores inconformes, al tiempo que exhortó a evitar afectaciones a la ciudadanía y a la operación de las vías de comunicación.

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