Rinde Coordinación de Transparencia informe anual ante enlaces municipales

Destacan más de 880 solicitudes de información, avances en protección de datos y acciones de capacitación durante 2025

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Transparencia del Municipio presentó su informe anual de actividades ante enlaces municipales, durante el desarrollo de la sexta sesión de trabajo, en la que se expusieron resultados en materia de acceso a la información, protección de datos personales y capacitación institucional.

El titular de la dependencia informó que durante 2025 se recibieron 882 solicitudes de acceso a la información, que en conjunto concentraron 4 mil 344 preguntas dirigidas a distintas áreas del Gobierno Municipal. Las dependencias con mayor número de solicitudes fueron Oficialía Mayor, Obras Públicas, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Tesorería Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento.

De acuerdo con el informe, el mes con mayor demanda fue febrero, y el tiempo promedio de respuesta se mantuvo en ocho días, mientras que el portal municipal de transparencia registró más de 33 mil visitas a lo largo del año, reflejo del interés ciudadano por la información pública.

En materia de protección de datos personales, se explicó que 2025 fue un año atípico debido al bajo número de solicitudes, situación atribuida a la reforma federal en la materia y a que en el estado de Chihuahua aún no se ha homologado dicha reforma con la Ley General. No obstante, se indicó que durante el presente año la carga de solicitudes ha comenzado a normalizarse, y que la plataforma de transparencia continúa operando sin interrupciones.

Como parte del trabajo institucional, la Coordinación de Transparencia aprobó siete acuerdos, lo que permitió la elaboración de siete nuevos avisos de privacidad y la actualización de 26 más, con el propósito de que cada tratamiento de datos personales realizado por el Municipio cuente con información clara y accesible para la ciudadanía.

También se informó que personal de la Coordinación participó en actividades en la ciudad de Chihuahua, con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, celebrado el pasado 28 de enero. En ese marco, se anunció la realización del Mes de los Datos Personales en el municipio, periodo durante el cual se trabajará con las dependencias para actualizar y generar nuevos avisos de privacidad.

En el rubro de capacitación, se detalló que durante 2025 se impactó a 931 personas a través de 46 capacitaciones en temas de transparencia y acceso a la información, fortaleciendo las capacidades del personal municipal.

Durante la sesión, se entregaron reconocimientos a los enlaces municipales que participaron en la organización y desarrollo del Sexto Foro Anual de Transparencia, realizado el año pasado, como parte de las acciones para consolidar una política de gobierno abierto en la administración municipal.