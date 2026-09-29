Revisan avances para atender quemas clandestinas en Cerradas del Álamo

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Regidoras y dependencias municipales dieron seguimiento a acuerdos sobre seguridad, limpieza, vialidades y denuncias ambientales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidoras de la Comisión Edilicia de Ecología y Protección Civil revisaron los avances de los compromisos establecidos con habitantes de Cerradas del Álamo, principalmente en temas de seguridad, limpieza, mejoramiento de vialidades y atención a quemas clandestinas.

Durante la sesión, las regidoras Fernanda Avalos Medina y Gloria Rocío Mirazo de la Rosa dialogaron con representantes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de las direcciones de Obras Públicas, Ecología, Limpia y Protección Civil.

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El seguimiento corresponde a los acuerdos establecidos durante una reunión realizada el pasado 31 de agosto en el fraccionamiento, donde vecinos expusieron distintas problemáticas relacionadas con residuos, vialidades y afectaciones ambientales.

De acuerdo con los habitantes, en el sector ya se han realizado rondines por parte de Seguridad Pública Municipal, mientras que actualmente trabajan en la conformación de un comité y mesas de trabajo para mantener una coordinación más directa con las autoridades.

Entre los acuerdos revisados se encuentra la intervención de una vialidad ubicada entre Cerradas del Álamo y el sector conocido como Kiko Linda, utilizada para arrojar basura, partes de vehículos y realizar quemas clandestinas.

La Dirección de Limpia atenderá primero la acumulación de residuos en la zona y, posteriormente, Obras Públicas realizará trabajos de rastreo para mejorar las condiciones de tránsito y reducir el uso irregular del espacio.

Uno de los principales temas abordados fue la presencia de quemas clandestinas en terrenos del sector, las cuales, de acuerdo con los vecinos, se han extendido hacia diferentes puntos y generan preocupación por posibles afectaciones ambientales y de salud.

Las autoridades municipales explicaron que existen dificultades para sancionar casos registrados dentro de propiedades privadas, por lo que se trabaja en iniciativas para fortalecer las herramientas legales de las dependencias encargadas de atender estos reportes.

Mientras se analizan posibles modificaciones, se informó que los vecinos pueden presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado por posibles delitos contra el medio ambiente y la salud.

Durante la reunión también se acordó mejorar el procedimiento para recibir denuncias en la Dirección de Ecología, a través de un número de contacto principal, con el objetivo de que la propia dependencia canalice internamente los reportes correspondientes.

Finalmente, se planteó realizar próximamente una sesión de la Comisión en el Parque El Chamizal, con participación de autoridades de distintos órdenes de Gobierno, para analizar problemáticas ambientales y posibles acciones de atención.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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