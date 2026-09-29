Prevén lluvias, tormentas y rachas de viento en Ciudad Juárez

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Protección Civil mantuvo una alerta preventiva hasta la madrugada del miércoles por posibles tormentas y viento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que para este martes se mantenía una alerta preventiva ante la posibilidad de tormentas severas y rachas de viento en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el pronóstico, la alerta estaría vigente hasta las 3:00 de la madrugada del miércoles 30 de septiembre, por lo que la dependencia pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

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Para este martes se contemplaba una temperatura máxima cercana a los 27 grados centígrados, con cielo parcialmente soleado y una probabilidad de lluvia de entre 20 y 60 por ciento durante el día.

El reporte también preveía vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían ubicarse entre los 26 y 40 kilómetros por hora, dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas.

Durante la noche se esperaban lluvias y tormentas eléctricas intermitentes, cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de aproximadamente 16 grados centígrados.

Protección Civil advirtió que las rachas de viento podrían alcanzar hasta 60 kilómetros por hora, por lo que recomendó extremar precauciones al circular, especialmente en zonas con acumulación de agua, encharcamientos o baja visibilidad.

La dependencia municipal pidió a la población dar seguimiento a los avisos oficiales, debido a que las condiciones de lluvia y viento pueden variar durante el transcurso del día y la noche.

Asimismo, exhortó a evitar cruzar arroyos, calles inundadas o puntos con corriente de agua, además de asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento en patios, techos o fachadas.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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