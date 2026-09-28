Aumenta Protección Civil posibilidad de lluvias y tormentas en Juárez

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Mantiene alerta preventiva hasta el miércoles ante posibles precipitaciones fuertes, viento y granizo localizado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que a partir de las 6:00 de la tarde de este lunes se incrementará la probabilidad de lluvias y tormentas en Ciudad Juárez.

La dependencia mantiene vigente la alerta preventiva de vigilancia hasta las 6:00 de la mañana del miércoles 30 de septiembre, ante la posibilidad de que ingresen o se desarrollen sistemas capaces de generar condiciones severas.

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En la actualización emitida a las 3:48 de la tarde, Protección Civil indicó que el sistema nuboso que transitó previamente sobre la ciudad concluyó su desplazamiento y se encontraba sobre territorio estadounidense.

Hasta ese momento no se observaban sistemas nubosos sobre el municipio con características para generar precipitaciones, ni se habían detectado tormentas activas en la zona.

Las lluvias registradas durante el día fueron mayormente ligeras, aunque continúa el tránsito de nubosidad desde el suroeste con dirección al noreste, por lo que no se descarta el ingreso de nuevos sistemas durante las próximas horas.

Protección Civil recordó que durante el periodo de vigencia de la alerta podrían presentarse tormentas con capacidad de producir lluvia fuerte, actividad eléctrica, rachas de viento y caída de granizo de manera localizada.

La dependencia explicó que los colores del radar meteorológico permiten identificar la intensidad de posibles ecos de precipitación: azul para lluvia muy ligera, verde para ligera, amarillo para moderada, naranja para fuerte y rojo para muy fuerte o intensa.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, por lo que pidieron a la población permanecer atenta a las actualizaciones emitidas mediante canales oficiales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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