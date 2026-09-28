Mantiene Protección Civil alerta preventiva por tormentas en Ciudad Juárez

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Advierte posibilidad de lluvia fuerte, actividad eléctrica, viento y granizo localizado hasta el miércoles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil mantiene vigente la alerta preventiva de vigilancia ante la posibilidad de tormentas severas en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la actualización emitida a las 2:08 de la tarde de este lunes 28 de septiembre, la alerta permanecerá activa hasta las 6:00 de la mañana del miércoles 30 de septiembre.

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La dependencia informó que continúa el tránsito de nubosidad ligera a moderada sobre el municipio, mientras que algunos sectores han registrado lluvias intermitentes de intensidad muy ligera a moderada.

Para las próximas horas se mantiene la posibilidad de lluvia intermitente, aunque al momento del reporte no se detectaban sistemas de tormenta desarrollados sobre Ciudad Juárez.

Protección Civil advirtió que durante la vigencia de la alerta podrían ingresar o formarse tormentas capaces de producir lluvia fuerte, actividad eléctrica, rachas de viento y caída de granizo de manera localizada.

La autoridad municipal explicó que las condiciones meteorológicas pueden cambiar de forma rápida, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

La dependencia también recordó que los colores del radar permiten identificar la posible intensidad de la precipitación: azul para lluvia muy ligera, verde para ligera, amarillo para moderada, naranja para fuerte y rojo para muy fuerte o intensa.

Protección Civil reiteró el llamado a tomar precauciones ante lluvias, viento y posibles tormentas, especialmente en zonas propensas a encharcamientos, pasos a desnivel, arroyos y vialidades con acumulación de agua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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