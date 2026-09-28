Impulsa Municipio promoción turística para fortalecer a Ciudad Juárez

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Presentan ante Consejo Municipal de Turismo avances de promoción, derrama económica y proyecto del Corredor Juárez Antiguo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, presentó ante el Consejo Municipal de Turismo los avances de las acciones emprendidas durante este año para promover a Ciudad Juárez como destino turístico.

La titular de la dependencia, Tania Maldonado Garduño, informó que durante la cuarta sesión del Consejo se dio seguimiento a las acciones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, particularmente en materia de promoción turística y fortalecimiento económico del sector.

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La reunión se realizó en el marco del Día Mundial del Turismo, conmemorado el 27 de septiembre, donde se abordaron estrategias para proyectar la historia, identidad fronteriza y atractivos de Ciudad Juárez.

Miguel Mendoza Escamilla, secretario del Ayuntamiento y representante del presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, señaló que el turismo representa una actividad económica y también una vía para fortalecer el sentido de pertenencia.

El Gobierno Municipal planteó que continuará trabajando con prestadores de servicios, empresarios y sociedad civil, con el propósito de reforzar la promoción de la ciudad dentro y fuera del estado.

Durante la sesión, Francisco Moreno Villafuerte, director de Promoción Turística, presentó avances del Calendario de Promoción Turística 2026, mediante el cual el municipio ha tenido presencia institucional en seis encuentros realizados en Guadalajara, Acapulco, Monterrey, Tlaquepaque, Ciudad de México y Querétaro.

Moreno Villafuerte explicó que estas acciones permiten acompañar a empresas y prestadores de servicios locales en espacios fuera de Ciudad Juárez, con el objetivo de incrementar la presencia de la frontera y generar oportunidades para atraer visitantes.

De enero a julio de 2026, Ciudad Juárez acumuló una derrama económica turística superior a 4 mil 160 millones de pesos, mientras que la ocupación hotelera promedio se ubicó en 62.2 por ciento durante el mismo periodo.

La estrategia turística busca diversificar los segmentos que llegan a la frontera, combinando turismo relacionado con industria manufacturera, servicios médicos, actividad consular y movilidad fronteriza con turismo de placer, cultura, gastronomía, naturaleza, congresos, convenciones y eventos.

Entre los principales atractivos que actualmente se promueven se encuentran las Dunas de Samalayuca, el Museo Juan Gabriel y la gastronomía local, como parte de la oferta turística de Ciudad Juárez.

La Dirección de Promoción Turística destacó que Ciudad Juárez se mantiene como uno de los principales puntos de actividad turística en Chihuahua y que su aeropuerto registra el mayor movimiento de pasajeros de la entidad.

Durante la reunión, integrantes del Consejo coincidieron en la importancia de mantener la promoción fuera de la ciudad y trabajar de manera coordinada entre autoridades, empresarios, prestadores de servicios y representantes de distintos sectores.

Maldonado Garduño informó además que se presentó el proyecto Corredor Juárez Antiguo, una propuesta orientada a ampliar la actividad turística en el Centro Histórico y aprovechar espacios con potencial para nuevas inversiones.

El corredor contempla una zona más extensa que los espacios tradicionalmente identificados como turísticos en el Centro, desde el área del Parque Borunda hacia la avenida Juárez, así como vialidades y sectores cercanos a las avenidas Lincoln y De las Américas.

La propuesta busca identificar predios y espacios que puedan ser recuperados, además de generar condiciones para nuevas inversiones, comercios y actividades que atraigan visitantes y fortalezcan la convivencia de los propios juarenses.

El Consejo Municipal de Turismo está integrado por funcionarios municipales, prestadores de servicios y empresarios, quienes darán seguimiento a las acciones planteadas para fortalecer la promoción turística de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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