Gana Chihuahua 30 medallas en Festival Mexicano de Taekwondo

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Destacan atletas juarenses con 22 preseas dentro del resultado estatal obtenido en el Nacional G10 de Zacatecas

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La delegación chihuahuense de taekwondo obtuvo 30 medallas en el Festival Mexicano de Taekwondo 2026, Nacional G10, realizado en Zacatecas, con una destacada participación de atletas de Ciudad Juárez.

Del total de preseas alcanzadas por Chihuahua, 22 fueron conseguidas por deportistas juarenses, lo que colocó a la frontera como una de las bases principales del resultado estatal en la competencia nacional.

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El contingente chihuahuense estuvo integrado por representantes de Ciudad Juárez, Chihuahua capital y Cuauhtémoc, quienes participaron en distintas categorías y modalidades del certamen.

La delegación estatal sumó seis medallas de oro, obtenidas por Roberto Chacón, en Juvenil -78 kilogramos; Clemente Lara Palomino, en Adulto -80 kilogramos; Roberto Aguirre Villela, en Juvenil -73 kilogramos; Regina Muñoz Iglesias, en Adulto -67 kilogramos; Damián Alexis, en Infantil -27 kilogramos; y Jorge Coronado, en la modalidad Masters.

Las preseas de plata fueron para Zuleth Fernández, en Infantil -39 kilogramos; Gael Porras, en Cadete -49 kilogramos; Sofía Villalobos, en categoría Infantil; y Flor Ordoñez, en Poomsae.

Chihuahua también obtuvo 20 medallas de bronce, con resultados de Sofía Chacón, Karim Rodríguez, Esaú Piña, Camila Aguirre, Santiago Emiliano Sulub, Jaqueline Cárdenas, Dairen Cedillo, Ariana Ramírez, Caleb Pérez, Aaron Herrera Cárdenas, Fátima Torres y Victoria Arreola.

La lista de bronce la completaron Alan Zúñiga, Rebeca Rodríguez, Allison Nieto, Gerardo Sánchez, Marissa Barragán Nevárez, Martha Alejandra Gómez Leyva, Eligio Alberto Campos Velasco, Ivanna Mendoza, Mauricio Ontiveros e Iker Madrid.

El resultado fue atribuido al trabajo de entrenadores, atletas y familias, así como al respaldo de la Liga Municipal de Taekwondo, encabezada por Jorge Amaya, y de la Asociación Estatal de Taekwondo de Chihuahua, dirigida por Karim Hernández.

La participación en el Nacional G10 permitió a Chihuahua mantener presencia en los podios de distintas categorías, con una actuación en la que Ciudad Juárez tuvo un papel relevante dentro del medallero estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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