Llevarán programa Atención a las Causas a colonia La Enramada

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Acercarán servicios municipales y federales a familias del suroriente de Ciudad Juárez del 28 de septiembre al 3 de octubre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno Federal, llevará el programa Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz a la colonia La Enramada el próximo sábado 3 de octubre.

La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que la jornada principal se realizará en Praderas del Cedro Blanco, cruce con Paseos del Sur, en el fraccionamiento La Enramada, de 8:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.

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Como parte de las actividades previas, dependencias municipales llevarán servicios desde este lunes 28 de septiembre y hasta el viernes 2 de octubre a la Escuela Primaria Federal República de Argentina, ubicada en la calle Campo Grande, en la colonia Parajes del Sur.

Mendoza Mendoza indicó que estos módulos atenderán a la ciudadanía en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con la participación permanente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación de Atención Ciudadana.

Para este lunes se programó información sobre predial, infracciones viales y estacionómetros, además de servicios de fumigación, programas educativos, bibliotecas, información de predios y trámites.

El martes 29 de septiembre acudirán unidades médicas móviles, módulos de Cabecitas Limpias, talleres para niñas, niños y adolescentes, así como información de Regulación Comercial y Desarrollo Económico.

El miércoles 30 de septiembre, la Dirección de Atención y Bienestar Animal ofrecerá vacunación de mascotas, además de asesoría legal, servicios para la mujer y orientación sobre trámites de Desarrollo Urbano.

Para el jueves 1 de octubre se contempla la participación de Derechos Humanos, Protección Civil y el Sistema de Urbanización Municipal Adicional, además de asesoría en conflictos vecinales y actividades deportivas.

El viernes 2 de octubre acudirá la Dirección de Parques y Jardines, habrá destilichadero, servicios médicos, atención a reportes de alumbrado público e información sobre el programa de Presupuesto Participativo.

La jornada beneficiará a vecinos de Arecas etapas I y II, Cerradas San Pedro y San Mateo, Cerradas del Sur etapas 1, 2 y 3, Portal de San Pedro y Parajes del Sur, además de habitantes de sectores cercanos a La Enramada.

La Coordinación de Atención Ciudadana invitó a las familias del suroriente a acudir durante la semana y participar en la jornada del sábado, con el objetivo de aprovechar los servicios que se acercarán a la comunidad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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