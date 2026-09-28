Gana México plata en NORCECA Six con participación de juarense Paola Rivera

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Destaca acomodadora de Ciudad Juárez como pieza clave de la Selección Mexicana Femenil de Voleibol en Zinacantepec.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Selección Mexicana Femenil de Voleibol obtuvo la medalla de plata en la Gran Final del NORCECA Six Femenino 2026, disputada en Zinacantepec, Estado de México, con participación destacada de la juarense Paola Rivera.

El equipo mexicano, dirigido por Nicola Negro, cayó en la final ante Estados Unidos con parciales de 25-20, 25-15 y 25-22, en un encuentro celebrado ante un gimnasio de la Ciudad Deportiva “Juan Fernández Albarrán” a máxima capacidad.

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Pese al resultado, México cerró el torneo con el subcampeonato regional y con actuaciones relevantes de jugadoras que formaron parte de la rotación nacional durante la competencia.

Entre ellas destacó Paola Rivera, acomodadora originaria de Ciudad Juárez, quien se consolidó como una de las piezas importantes en el esquema mexicano a lo largo del torneo.

En el debut ante República Dominicana, Rivera inició como acomodadora titular en los tres sets y contribuyó a la distribución ofensiva del conjunto nacional, que consiguió su primera victoria del certamen por 3-0.

Conforme avanzó la competencia, la juarense fue utilizada como relevo estratégico dentro de la rotación mexicana, particularmente en momentos de presión durante los encuentros de la ronda preliminar y la fase final.

En el partido preliminar ante Estados Unidos, Rivera ingresó en los parciales para aportar lectura de juego, manejo de balón y estabilidad en la organización ofensiva del equipo mexicano.

Durante la semifinal frente a Puerto Rico, la acomodadora volvió a tener participación en dos de los tres sets, en la victoria mexicana por 3-0 que permitió al equipo avanzar a la final del torneo.

La actuación de Rivera en Zinacantepec se suma a una temporada internacional relevante con la Selección Mexicana, luego de haber sido reconocida previamente como Mejor Servicio del Campeonato Continental NORCECA 2026.

La juarense, quien actualmente milita en el voleibol sudamericano con la Universidad San Martín, cerró el Final Six como una de las representantes chihuahuenses con mayor proyección dentro del voleibol mexicano.

Con la medalla de plata obtenida por México, Paola Rivera reafirma su presencia en la selección nacional y el papel de Ciudad Juárez dentro del desarrollo de atletas de alto rendimiento en la disciplina.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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