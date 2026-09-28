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Concluye Segunda Carrera de la Construcción con 2 mil 300 corredores

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POR Redacción ADN / Agencias
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Destinan evento deportivo en Ciudad Juárez a beneficio de Cruz Roja Mexicana dentro del Circuito Atlético Pedestre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Segunda Carrera de la Construcción “Construimos Ciudad, Corremos Juntos” se realizó con una participación cercana a los 2 mil 300 corredores en Ciudad Juárez.

El evento deportivo se desarrolló en el área del Pronaf y formó parte de la etapa número 11 del Circuito Atlético Pedestre Municipal 2026, con competencias en las distancias de 3 y 10 kilómetros.

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La carrera fue organizada por colegios y asociaciones integrantes de CEPIA, encabezados por Jesús Komiyama, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez.

La jornada tuvo además un propósito social, ya que nuevamente fue destinada a apoyar a la Cruz Roja Mexicana, como parte de las acciones de vinculación entre el sector de la construcción y la comunidad.

En la competencia de 10 kilómetros, Mauro Ramos Mejía registró un tiempo de 36 minutos con 10 segundos, resultado que le permitió obtener el primer lugar de su categoría y el séptimo sitio de la clasificación general.

Desde antes de las 7:00 de la mañana, familias completas acudieron al punto de salida para participar, apoyar a los corredores y formar parte de una jornada de convivencia, activación física y encuentro comunitario.

Al concluir las competencias, se llevó a cabo una verbena familiar con entretenimiento, antojitos, actividades y la participación de patrocinadores y aliados, la cual se extendió hasta después de las 11:00 de la mañana.

Como parte del Circuito Atlético Pedestre, se entregó una bolsa de 50 mil pesos en premios para las diferentes categorías, en reconocimiento al esfuerzo de las y los corredores participantes.

La Carrera de la Construcción refrendó su objetivo de promover la actividad física, la participación social y la unión comunitaria mediante un evento deportivo con causa.

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