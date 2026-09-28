Entrega SSPM mil 326 mochilas de Cruzada por la Educación

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Benefician a estudiantes de tres primarias como parte de acciones municipales de apoyo escolar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizó tres entregas de mochilas del programa Cruzada por la Educación, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal 2024-2027 para apoyar a estudiantes de nivel básico.

La dependencia informó que estas jornadas tienen como propósito contribuir al fortalecimiento de la formación académica de niñas y niños, mediante la entrega de herramientas escolares.

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Las actividades iniciaron en la Escuela Primaria José Vasconcelos, donde fueron entregadas 420 mochilas a estudiantes del plantel.

Posteriormente, personal de la SSPM acudió a la Escuela Primaria Rubén Valenzuela Villa, donde se distribuyeron 519 mochilas entre la comunidad escolar.

La tercera entrega se realizó en la Escuela Primaria Ismael Landeros, con 387 mochilas para alumnas y alumnos.

En total, durante estas primeras jornadas fueron entregadas mil 326 mochilas, como parte de los esfuerzos municipales para respaldar a la niñez de Ciudad Juárez.

En cada plantel se llevó a cabo un evento con la participación de Antonio Salas Martínez, director de Prevención Social de la SSPM, y Santiago Andrade Reza, jefe operativo de Prevención Social.

También estuvieron presentes representantes de sociedades de padres de familia, directivos escolares y estudiantes, quienes participaron en las actividades de entrega.

La SSPM reiteró su compromiso de colaborar en iniciativas que promuevan el bienestar de la niñez y fortalezcan los vínculos entre instituciones educativas, familias y comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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