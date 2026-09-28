Instala Seguridad Vial 40 boyas y refuerza señalización en Juárez

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Realizan trabajos de mantenimiento, pintura e infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal del área de Control de Tráfico de la Coordinación General de Seguridad Vial realizó trabajos de señalización, mantenimiento e infraestructura vial en distintos sectores de Ciudad Juárez.

La corporación informó que estas acciones tienen como objetivo fortalecer la seguridad vial, mejorar las condiciones de circulación y contribuir al ordenamiento del tránsito en puntos de alta movilidad.

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Como parte de los trabajos, fueron instaladas 40 boyas en el bulevar Bernardo Norzagaray y calle Oro, con la finalidad de reforzar la organización vehicular en la zona.

Seguridad Vial también realizó el cambio de defensas metálicas, conocidas como defensas de ola, en el cruce de las avenidas Heroico Colegio Militar y Plutarco Elías Calles.

Además, se instalaron señalamientos viales en los cruces de Heroico Colegio Militar y Moctezuma; Eje Vial Juan Gabriel y Constitución; Municipio Libre y Eje Vial Juan Gabriel; así como Heroico Colegio Militar y Arteaga.

Personal de Control de Tráfico efectuó labores de pintura en la calle Colombia, en su cruce con Plan de Ayala, como parte de las acciones de mantenimiento a la infraestructura vial.

La dependencia también realizó trabajos sobre la avenida Abraham Lincoln, desde la avenida Ingeniero David Herrera Jordán hasta el Monumento a las Banderas, en el sector del puente internacional Córdova.

La Coordinación General de Seguridad Vial señaló que estas labores forman parte de las acciones para disminuir incidentes y promover una mejor cultura vial entre quienes transitan por las distintas vialidades de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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