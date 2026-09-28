Entrega Servicios Públicos 640 mochilas a estudiantes de Ciudad Juárez

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Apoya Municipio a niñas y niños de educación básica con herramientas escolares para fortalecer su desarrollo académico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos Municipales entregó 640 mochilas escolares a estudiantes de educación básica en distintos planteles de Ciudad Juárez.

La entrega tuvo como objetivo respaldar la economía de las familias juarenses y proporcionar herramientas escolares a niñas y niños para apoyar su desarrollo académico.

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Las jornadas se realizaron en la Primaria Francisco J. Mújica 2681, así como en la Escuela José María Morelos y Pavón, en sus turnos matutino y vespertino.

Durante las actividades participaron estudiantes, madres y padres de familia, además de directivos de cada institución educativa beneficiada.

El director general de Servicios Públicos Municipales, César Alberto Tapia Martínez, señaló que estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo para impulsar la equidad y fortalecer el sector educativo local.

“Es un compromiso hecho realidad que se viene realizando para darle continuidad y apoyo a un rubro tan importante como la educación, para seguir construyendo y poniendo nuestro granito de arena. Con hechos prácticamente se está apoyando”, expresó.

Tapia Martínez indicó que la entrega de mochilas forma parte de una estrategia más amplia de apoyo educativo desarrollada por el Municipio.

El funcionario mencionó que dicha estrategia incluye la entrega de casi 3 mil computadoras, la intervención en más de 700 planteles escolares, la construcción de 159 domos y el otorgamiento de becas de nivel superior.

La dependencia destacó que estas acciones buscan contribuir al fortalecimiento de la educación pública y apoyar a las familias mediante programas dirigidos a estudiantes de distintos niveles.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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