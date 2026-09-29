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Limpian avenidas prioritarias tras lluvias recientes en Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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Cuadrillas de la Cruzada del Cambio retiraron basura, maleza y residuos en vialidades de alta circulación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Limpia realizaron trabajos de atención integral en avenidas de alta circulación como parte del programa municipal Cruzada del Cambio 2026, luego de las lluvias registradas en la ciudad.

La dependencia informó que los equipos de trabajo aprovecharon la pausa en las precipitaciones para intervenir la avenida De las Torres, donde se retiró basura, maleza y residuos acumulados por los escurrimientos pluviales.

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Entre los desechos atendidos en esa vialidad se reportó la presencia de autopartes e insumos voluminosos, además de materiales arrastrados por el agua durante las lluvias recientes.

De acuerdo con la Dirección de Limpia, también se realizaron maniobras de corte de hierba y barrido manual en arterias como Adolfo López Mateos, Plutarco Elías Calles, Laguna de Tamiahua, Óscar Flores e Ingeniero David Herrera Jordán.

“Estamos aprovechando la tregua de las lluvias para anticipar y reforzar los trabajos de limpieza. Con las lluvias recientes se ha incrementado la maleza y los residuos, por lo que las cuadrillas trabajan diariamente para mantener despejadas las vialidades”.

El director de Limpia, Gibran Solís, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para mantener en mejores condiciones las vialidades prioritarias, particularmente en zonas donde las lluvias generan acumulación de residuos y crecimiento de maleza.

La dependencia indicó que la Cruzada del Cambio 2026 permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre y contempla la atención continua de 48 avenidas prioritarias en distintos puntos de la ciudad.

Debido a que las cuadrillas trabajan en camellones centrales, banquetas y laterales de las vialidades, el Gobierno Municipal pidió a las y los conductores circular con precaución y atender las indicaciones en las zonas intervenidas.

La Dirección de Limpia agregó que las labores continuarán de manera diaria, de acuerdo con las condiciones del clima y las necesidades detectadas en las principales avenidas de Ciudad Juárez.

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