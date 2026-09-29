Alertan por tormentas fuertes y riesgo de inundaciones rápidas en Ciudad Juárez

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Protección Civil prevé lluvias de hasta 30 milímetros en sectores puntuales y rachas de viento durante la tarde y noche.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil mantiene activa este martes 29 de septiembre una alerta preventiva por la posibilidad de tormentas severas en Ciudad Juárez, con lluvias fuertes, actividad eléctrica, granizo, rachas de viento e inundaciones rápidas.

De acuerdo con la actualización emitida a las 9:02 de la mañana, durante el día persistirá una alta probabilidad de lluvias y tormentas, con condiciones que podrían intensificarse aproximadamente a partir de la 1:00 de la tarde.

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La dependencia informó que el periodo de mayor actividad podría extenderse hasta las 3:00 de la madrugada del miércoles 30 de septiembre, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales.

El pronóstico contempla acumulaciones generales de entre 10 y 25 milímetros de lluvia, aunque existe una probabilidad cercana al 10 por ciento de que, de forma puntual, algunos sectores reciban entre 25 y 30 milímetros debido al desarrollo de núcleos de tormenta de mayor intensidad.

Las proyecciones señalan mayores acumulaciones hacia el norponiente de Ciudad Juárez, particularmente en zonas ubicadas al norte, sur y oeste de la Sierra de Juárez, así como en áreas cercanas a Santa Teresa, Anapra y colonias aledañas.

También se prevén acumulaciones importantes hacia el suroriente de la ciudad y el Valle de Juárez, donde las lluvias podrían generar encharcamientos, corrientes de agua y afectaciones temporales a la circulación.

Protección Civil advirtió además sobre la posibilidad de rachas de viento de moderadas a fuertes, principalmente entre las 2:00 de la tarde y la medianoche, por lo que recomendó asegurar objetos que puedan desprenderse o ser desplazados.

A escala regional, el alertamiento señala que los remanentes del ciclón tropical Polo favorecerán condiciones de lluvia en el noroeste del país, al interactuar con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y con el monzón mexicano.

El pronóstico regional contempla lluvias de distinta intensidad en entidades como Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua y Baja California, además de rachas de viento y oleaje elevado en algunas zonas costeras.

Ante el riesgo de precipitaciones intensas, la autoridad municipal recomendó evitar cruzar arroyos, pasos a desnivel y zonas inundadas, así como no resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o anuncios durante tormentas eléctricas.

La dependencia también pidió extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad en vialidades con acumulación de agua y reportar cualquier emergencia al 911.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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