Llevarán servicios municipales y federales a colonias del suroriente de Juárez

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La jornada previa a Atención a las Causas ofrecerá módulos de salud, seguridad, asesorías y servicios comunitarios en Parajes del Sur.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno Federal, llevará servicios y módulos de atención a colonias del suroriente de Ciudad Juárez como parte del programa Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz.

La jornada principal se realizará el próximo sábado 3 de octubre en el fraccionamiento La Enramada, en el cruce de Praderas del Cedro Blanco y Paseos del Sur, con horario de 8:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.

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Previo a esa actividad, personal de distintas dependencias municipales instalará módulos de atención durante la semana en la Escuela Primaria Federal República de Argentina, ubicada sobre la calle Campo Grande, en la colonia Parajes del Sur.

La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que los servicios se ofrecerán en ese plantel de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con la participación de áreas municipales y módulos informativos.

Durante toda la semana estarán presentes la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación de Atención Ciudadana, mientras que el martes 29 de septiembre se programó la asistencia de unidades médicas móviles, actividades de “cabecitas limpias”, talleres para niñas, niños y adolescentes, así como información de Regulación Comercial y Desarrollo Económico.

Para el miércoles 30 de septiembre se contempla la presencia de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, con vacunación de mascotas, además de asesoría legal, servicios para mujeres y orientación sobre trámites ante Desarrollo Urbano.

El jueves 1 de octubre acudirán áreas como Derechos Humanos, Protección Civil y el Sistema de Urbanización Municipal Adicional, además de módulos para asesoría en conflictos vecinales y actividades deportivas.

El viernes se ofrecerán servicios de la Dirección de Parques y Jardines, destilichadero, atención médica, recepción de reportes de alumbrado público e información sobre el programa de Presupuesto Participativo.

De acuerdo con la autoridad municipal, las acciones buscan beneficiar a vecinos de colonias como Arecas etapas I y II, Cerradas San Pedro y San Mateo, Cerradas del Sur etapas 1, 2 y 3, Portal de San Pedro y Parajes del Sur, entre otras zonas cercanas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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