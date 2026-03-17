Reúne Festival del Mole a más de 28 mil asistentes en Ciudad Juárez

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Evento cultural y gastronómico se consolida como espacio de convivencia familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Festival del Mole realizado en el Parque Central registró una asistencia de 28 mil 213 personas durante tres días de actividades, consolidándose como uno de los eventos culturales y gastronómicos con mayor convocatoria en la ciudad.

El programa incluyó desde su inicio la venta y degustación de mole, música ambiental y actividades tradicionales, como el juego de lotería en lengua chinanteca, orientado a promover la diversidad cultural del país.

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Durante el fin de semana, las y los asistentes disfrutaron de presentaciones de danza tradicional, entre ellas la Danza Jarocha, la Danza de los Viejitos y la Danza de la Piña, además de actividades recreativas y culturales.

El festival integró gastronomía, música y expresiones culturales en un ambiente familiar.

Asimismo, el evento contó con música en vivo, zona comercial y espacios de convivencia, lo que permitió fortalecer la participación ciudadana en este tipo de encuentros.

Las autoridades estatales destacaron que el Parque Central se consolida como un punto de encuentro para la promoción de la cultura y las tradiciones, al albergar actividades que combinan identidad y recreación.

El Gobierno del Estado señaló que continuará impulsando este tipo de iniciativas para fomentar la convivencia familiar y difundir el patrimonio cultural en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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