Retiran 12 toneladas de basura tras evento “Juárez en la Juárez”

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Operativo de limpieza se extendió antes, durante y después del evento; preparan acciones para Semana de Pascua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia informó que fueron retiradas 12 toneladas de basura como resultado de las labores realizadas durante y después del evento “Juárez en la Juárez”, llevado a cabo en la avenida Juárez.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, explicó que los trabajos iniciaron desde días previos, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para los asistentes y mantener el área en buen estado durante el desarrollo del evento.

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Las tareas de limpieza se intensificaron durante el fin de semana y se extendieron hasta el domingo por la tarde, incluyendo barrido, recolección de residuos, lavado de contenedores y mejoras en banquetas.

“Del total de residuos recolectados, ocho toneladas se generaron durante el momento de mayor afluencia del evento”.

Para este operativo participaron más de 30 trabajadores distribuidos en dos turnos, además de la instalación de 50 contenedores y tambos de basura en distintos puntos estratégicos de la zona.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para mantener espacios públicos limpios y funcionales durante eventos masivos, especialmente en áreas de alta concentración.

Tras concluir estas labores, la Dirección de Limpia se prepara para el próximo operativo con motivo del Domingo de Pascua, donde se prevé una alta afluencia de visitantes, particularmente en el Parque El Chamizal.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de los espacios públicos, mediante el uso adecuado de los contenedores y la disposición responsable de residuos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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