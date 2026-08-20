Retira Municipio puestos y taller irregular en el suroriente de Ciudad Juárez

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El operativo de Reordenamiento Urbano se realizó en el fraccionamiento Valle de Allende, tras notificaciones previas a comerciantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Empleados de distintas dependencias municipales realizaron un operativo de Reordenamiento Urbano en el suroriente de Ciudad Juárez, donde retiraron puestos instalados en la vía pública y demolieron un establecimiento que operaba aparentemente como taller mecánico y desponchadora.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que los propietarios de los puestos ubicados en el cruce de Miguel de la Madrid y Hacienda Poniente fueron notificados previamente para retirar voluntariamente sus estructuras, pero no atendieron el llamado de la autoridad.

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Durante la intervención, personal municipal detectó condiciones que representaban un riesgo ambiental, debido al manejo inadecuado de residuos, acumulación de sustancias y posible contaminación con hidrocarburos, situación que podría afectar el suelo y subsuelo.

“Es importante que nos presenten las denuncias y las quejas para poder intervenir de manera más rápida”, señaló.

Solís Kanahan llamó a propietarios y vecinos a reportar establecimientos que operen de manera irregular como talleres mecánicos, de carrocería o desponchadoras, especialmente cuando se encuentren instalados en la vía pública o en zonas habitacionales.

Respecto a las sanciones, explicó que en cada caso se aplicarán los cobros correspondientes por trabajos de limpieza, retiro y tonelaje de materiales, mientras que las áreas municipales competentes determinarán las multas aplicables.

El funcionario pidió a propietarios de vehículos verificar que los talleres a los que llevan sus automóviles cuenten con los permisos correspondientes, ya que las unidades que se encuentren dentro de establecimientos irregulares pueden resultar afectadas durante este tipo de operativos.

Indicó que recientemente se atendió el caso de una persona cuyo vehículo fue retirado durante una intervención, por lo que deberá cubrir los gastos de arrastre y la sanción correspondiente por encontrarse estacionado en la vía pública.

“Que se aseguren, que pregunten si están bien establecidos y si tienen permiso”, indicó.

Por su parte, el director de Regulación Comercial, Oscar Guevara Ramírez, informó que personal de su dependencia participó junto con otras áreas municipales en la acción realizada en el fraccionamiento Valle de Allende, sobre la calle Hacienda Poniente.

Guevara Ramírez señaló que el operativo se ejecutó luego de que cuatro notificaciones entregadas con una semana de anticipación no fueron atendidas por comerciantes instalados sobre el derecho de vía, zona no permitida para ejercer el comercio.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte del proyecto de Reordenamiento Urbano, cuyo objetivo es mantener el orden, garantizar el libre tránsito y asegurar el respeto a las áreas de uso común en distintos sectores de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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