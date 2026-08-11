Retira Municipio estructura en riesgo sobre la calle Costa Rica

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La construcción invadía la banqueta y fue retirada tras una denuncia ciudadana por riesgo de colapso.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal municipal retiró este martes una estructura construida sobre la banqueta en la calle Costa Rica, luego de que vecinos alertaran sobre el riesgo que representaba para peatones y automovilistas.

El operativo se realizó en el cruce de las calles Costa Rica y Tlaxcala, como parte del Programa Permanente de Reordenamiento Urbano, tras una denuncia ciudadana presentada durante la mesa de trabajo del programa.

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El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que el reporte fue recibido un día antes, durante los recorridos de limpieza realizados por cuadrillas municipales en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por vecinos, una fachada con arcos edificada prácticamente sobre el cordón de la banqueta presentaba movimiento a causa de los vientos, por lo que se determinó atender el caso de manera inmediata.

“Cuando hay una invasión flagrante de la vía pública, como en este caso, los procedimientos son muy abreviados”.

Durante las maniobras, personal municipal constató que la construcción se encontraba en condiciones inestables, ya que bastó el contacto del cucharón de un minicargador para que la estructura colapsara.

Solís Kanahan señaló que con esta intervención se evitó un posible riesgo para quienes transitan por el sector, particularmente ante las condiciones de viento que se registran con frecuencia en Ciudad Juárez.

El funcionario destacó la importancia de que la ciudadanía reporte estructuras, árboles secos, locales abandonados, puestos u otros elementos que puedan representar un peligro en la vía pública.

“Invitamos a los juarenses que tengan conocimiento de situaciones similares a que nos hagan llegar el reporte”.

El director de Limpia indicó que el Programa Permanente de Reordenamiento Urbano continuará durante la semana con recorridos de inspección, vigilancia y operativos para verificar que establecimientos y construcciones cumplan con la normatividad.

En estas acciones participan las direcciones de Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil, Seguridad Vial, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Regulación Comercial y Servicios Públicos, a través de Limpia.

Solís Kanahan reiteró que el objetivo de los operativos no es únicamente sancionar, sino prevenir riesgos, recuperar el orden en la vía pública y proteger a las personas que diariamente transitan por las calles de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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