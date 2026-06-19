Resguardará Seguridad Vial recorrido de la Marcha de las Diversidades

Publicidad - LB2 -

La corporación implementará cierres parciales y vigilancia preventiva durante el desarrollo del evento este sábado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial desplegará un operativo especial para resguardar la Marcha de las Diversidades, programada para este sábado en distintas vialidades del centro de Ciudad Juárez.

El objetivo de la estrategia es garantizar la seguridad de las personas participantes, así como reducir riesgos para automovilistas y peatones durante el desarrollo de la movilización.

- Publicidad - HP1

El recorrido iniciará en el Parque Borunda, a la altura de la calle Gregorio M. Solís, continuará por la avenida 16 de Septiembre, seguirá por la avenida Lerdo y posteriormente por la avenida Vicente Guerrero hasta concluir en el Monumento a Benito Juárez.

Aunque la marcha está prevista para comenzar a las 17:00 horas, los agentes de Seguridad Vial iniciarán labores de apoyo una hora antes para coordinar el flujo vehicular y preparar los cierres temporales que serán necesarios conforme avance el contingente.

La corporación informó que participarán seis motocicletas y seis unidades patrulla en tareas de vigilancia, orientación y control de tránsito a lo largo de la ruta.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a planificar con anticipación sus traslados, debido a que se realizarán cierres parciales en distintas vialidades del centro de la ciudad durante el desarrollo del evento.

Asimismo, se pidió a conductores y peatones respetar los señalamientos temporales y seguir las indicaciones emitidas por los elementos de Seguridad Vial para evitar incidentes.

La dependencia destacó que este tipo de operativos forman parte de las acciones permanentes orientadas a fortalecer la seguridad de quienes utilizan la vía pública y a promover una mejor cultura vial entre la población.

La Marcha de las Diversidades forma parte de las actividades conmemorativas de la diversidad sexual y de género, por lo que se espera la participación de diversos colectivos y ciudadanos en el recorrido por el primer cuadro de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.